Graziani: “Simeone? Mi aspettavo già tutto”

L’ex calciatore Francesco Graziani ha rilasciato delle dichiarazioni nell’intervista concessa a La Stampa, soffermandosi su Giovanni Simeone:

“Sembra che Simeone sia nato e cresciuto nel vecchio Filadelfia. È stato bravissimo e non è solo per i gol contro Roma, Lazio e Napoli. Tutte reti pesanti, ma sono sincero: mi aspettavo questo tipo di impatto. Aveva bisogno di continuità e di fiducia. Col Napoli è stato molto lucido e preciso sotto porta: di solito si fa prendere dalla fretta e invece ha straragionato, regalando una vittoria importantissima“.