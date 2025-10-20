Gds – ” Infortunio Hojlund, possibile recupero per la Champions ? Le ultime “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle novità in merito al problema muscolare accusato da Rasmus Hojlund, che lo ha costretto a rimanere out nella scorsa partita di campionato. Sarà possibile recuperarlo in vista della partita di Champions di domani contro il Psv? La rosea ha svelato tutti i dettagli in merito, ecco un estratto dell’articolo:

“Ha un problema ad un quadricipite. Impossibile rischiarlo a Torino, così come diventerà inevitabile evitare di azzardarlo, avendo ancora affaticamento sparso, a Eindhoven domani sera, perché poi sabato c’è l’appuntamento con l’Inter, che in questo momento rappresenta l’avversaria nella “madre di tutte le partite”.