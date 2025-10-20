Dest: “Lang non gioca? Sono sorpreso”

In vista del match di Champions League contro il Napoli, il calciatore del PSV, Sergino Dest, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi anche su Noa Lang, suo ex compagno:

Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto; è un nuovo club per lui. Sicuramente il nuovo allenatore ha un approccio diverso. Mi dispiace che non stia avendo spazio. Lo conosco da anni, è un ragazzo genuino. Dice sempre ciò che pensa. A volte non è simpatico a tutti, ma è da apprezzare che esprima le sue opinioni. Ho giocato anch’io in Italia e so quanto sia difficile integrarsi“.

