Conte fa chiarezza su McTominay: “Deciderà lui se giocare”

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Scott McTominay, ancora in dubbio a causa di un taglio alla caviglia.

“Dobbiamo aspettare domani — ha spiegato Conte —. Sarà il ragazzo a decidere se scendere in campo o meno. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha partecipato solo a una parte dell’allenamento. Ha questo problema sulla parte superiore della caviglia, ma la decisione finale spetterà a lui. Forzare non è mai la scelta giusta, lo so bene perché sono stato calciatore. Ovviamente, se sarà disponibile ne saremo felici, altrimenti abbiamo già pronta un’alternativa.”

Il tecnico salentino ha poi chiarito la sua filosofia di gestione degli infortuni, ribadendo la massima fiducia nei confronti dei suoi uomini: “Proprio perché ho fatto il calciatore, so che ognuno di noi conosce il proprio corpo. Abbiamo grande fiducia in Scott, ma non vogliamo correre rischi inutili. È stato un inizio di stagione già complicato dal punto di vista degli infortuni e non ha senso forzare la mano. McTominay è sempre stato disponibile e generoso, ma se domani non dovesse farcela, significa che non è in condizione di giocare. Io non obbligo mai nessuno, né quando giocavo né oggi che alleno.”