Conte carica il Napoli: “Creiamo di più e ci esponiamo”

Alla vigilia del match di Champions League contro il PSV Eindhoven, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa del percorso di crescita della squadra e del necessario equilibrio tra spettacolo e solidità difensiva.

Il tecnico azzurro ha sottolineato i progressi fatti rispetto alla passata stagione: “Rispetto all’anno scorso abbiamo concesso più gol, ma ne abbiamo anche segnati di più. La media realizzativa è cresciuta, e anche la qualità del gioco è migliorata in maniera importante. Nell’ultima partita abbiamo creato molte occasioni, ma serve più concretezza sotto porta.”

Conte ha poi spiegato la filosofia di gioco che vuole vedere dal suo Napoli, anche a costo di correre qualche rischio in più: “È inevitabile che, aumentando la nostra capacità offensiva, ci si esponga di più al contropiede. L’anno scorso magari subivamo meno, ma eravamo anche meno dominanti. La nostra strada, però, è questa: è la strada europea. Le grandi squadre giocano per fare un gol in più degli avversari. Se vuoi diventare una big, devi accettare di prenderti qualche rischio e concedere campo alle spalle.”