Cds – ” Psv-Napoli, settore ospiti sold-out. Massima allerta per possibili scontri, i dettagli “

Quella di domani potrebbe rivelarsi essere una partita ad alta tensione tra Psv e Napoli. Il motivo ? Le due tifoserie hanno rapporti di amicizia rispettivamente con l’Inter e il Feeyenord, quindi sono state disposte misure di sicurezza aggiuntive. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Massima attenzione per la partita, il punto di incontro predisposto dalle Autorità Locali è Vibes Urban Sport & Event Centre (Lardinoisstraat 8). Il sindaco di Eindhoven ha predisposto un’area di sicurezza all’interno della quale la Polizia è autorizzata a effettuare perquisizioni preventive. L’area comprende il centro, i dintorni dello stadio e diverse strade di accesso al centro città”, riferisce il quotidiano.