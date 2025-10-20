Cds – ” Domani è il turno di Lang contro il suo passato “

Domani sarà una partita molto speciale per Noa Lang, che affronterà la sua ex squadra dove era diventato un idolo e un punto di riferimento. Sarà la chance giusta per sbloccarsi ? A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, eccone un estratto:

“È olandese, era un idolo del PSV e il club lo ha celebrato sui social qualche giorno fa. Una boccata di aria fresca dopo le delusioni di questo avvio di avventura con il Napoli e dopo la beffa di sabato a Torino: ha segnato la rete dell’1-1 al 93′ e poi ha festeggiato con i tifosi pazzo di gioia sfilando anche la maglia, ma il Var ha cancellato il gol per fuorigioco e a conti fatti gli è rimasta soltanto l’ammonizione per l’esultanza.”