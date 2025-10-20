Cairo – ” Simeone ? Siamo molto contenti di lui, abbiamo anticipato la concorrenza. Riscatto ? Ecco la situazione “

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Anch’io Sport, su Rai Radio 1. Ecco le sue dichiarazioni in merito all’avvio della stagione dei granata e dell’apporto che ha fornito sin qui Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli:

“Quello di Simeone contro il Napoli è davvero un gol importante per noi. Abbiamo fatto bene contro la Roma qualche settimana fa e in generale con le grandi, anche perché in questo avvio di campionato abbiamo affrontato sei delle prime dieci dell’anno scorso. Simeone ? E’ un prestito con un riscatto che diventa obbligatorio in modo molto facile. Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti. Simeone mi piaceva da tempo, ci pensavamo da gennaio della scorsa stagione. Quest’estate ho detto al mister di prenderlo subito e anticipare tutti invece di inseguire un altro attaccante difficile da prendere; era felicissimo, abbiamo proceduto velocemente ed è stata un’ottima cosa averlo fatto. Ci crediamo molto, ha fatto benissimo in questo avvio. Ha proprio quello spirito Toro molto importante per la squadra e per tutti noi”.