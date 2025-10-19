Ziliani: “I piagnistei di Conte si fanno inquietanti”

Il giorno dopo al match perso dal Napoli contro il Torino, il giornalista Paolo Ziliani, sul proprio profilo X ha mosso una critica netta a mister Conte: “Mentre Milan e Juve provano a tramutare in oro la doppia caduta di Napoli e Roma, due sospetti si fanno largo: E se Conte si stesse incartando? E se Chivu fosse in realtà un ottimo allenatore?

I pianti dell’allenatore del Napoli sui grattacapi e le rogne che il doppio impegno campionato-Champions comporta (come se li avesse soltanto lui) cominciano a farsi inquietanti oltre che imbarazzanti: Chivu al confronto sembra Rinus Michels. Mentre “Andonio” piagnucola, oggi Allegri e Tudor sia pure fra mille guai tentano il colpaccio”.