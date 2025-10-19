Zambardino: “Nel Napoli non ci sono colpevoli, solo problemi”

Vittorio Zambardino ha detto la sua riguardo la partita di ieri tra il Torino e il Napoli, e la situazione attuale della squadra di Conte. Ne ha parlato sulle pagine del quotidiano per cui scrive, il Corriere del Mezzogiorno. Ecco alcune delle sue parole: “Il Napoli gioca un primo tempo incatenato da Baroni che lo costringe alla tre quarti e poi riparte. Un secondo tempo che non si può dire a testa bassa ma vibrante di mosse studiate, con punte di assedio, ma sempre con quell’atteggiamento “adesso a chi do questa palla”. La rotazione non dà il risultato sperato, ma non ha dato brutte cose, la squadra fa il compito ma “deve pensarci”. Il Napoli dipende da alcuni uomini chiave. Arriva la seconda sconfitta in campionato, comincia male il primo dei cicli terribili ma non ci sono colpevoli: solo problemi. Dicono che il Napoli ha preso gol nel momento di maggior pressione. Certo, perché ha avuto bisogno di venti minuti per togliersi di dosso le sue ruggini, un avvio da vecchio diesel. Per la maggior parte del tempo gioca sotto ritmo, fa tutto bene ma tutto lentamente. Il Torino lo aspetta e con uno spiccato senso del corpo a corpo frena a le incursioni azzurre, peraltro nutrite da passaggi, cross e appoggi troppo spesso imprecisi. Il Napoli riesce solo a caricare a testa bassa, esponendosi ancora e ancora. Nel secondo tempo il Napoli dà tutto. Ma non segna”.