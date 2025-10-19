Voce clamorosa di mercato: la Juventus vorrebbe sostituire Tudor

Giornata poco felice per i colori bianconeri: la sconfitta della Juventus a Como – netta nel gioco e nel risultato – allontana i bianconeri dalla testa della classifica e, soprattutto, rende il percorso di Tudor (quattro pareggi in altrettante gare) sinistramente simile a quello del suo predecessore Thiago Motta.

Alla Juventus il problema non è certo soltanto l’allenatore, l’organico non è particolarmente ricco di talento e di giocatori di personalità.

Vera notizia bomba quella rilasciata in serata da Calciomercato.it: sembra che il DT bianconero Modesto abbia individuato come possibile sostituto Raffaele Palladino e ci sarebbe già stato un incontro tra i due a Milano.

Altamente improbabile che la dirigenza bianconera sostituisca il tecnico a torneo appena iniziato; di certo però la posizione di Tudor potrebbe cominciare a traballare seriamente, nel caso i risultati continuassero ad essere deludenti.