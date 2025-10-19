Tuttomercatoweb: “Lucca non è in grado di indossare i panni del bomber da scudetto”

Nicola Penta
Lucca: "Sto sputann sang"

Il Napoli ha perso a Torino nell’anticipo di Serie A senza riuscire a scardinare la difesa di mister Baroni.

Protagonista in negativo è stato Lorenzo Lucca che non è mai riuscito ad entrare in partita e sostituire Rasmus Hojlund (assente per un infortunio riportato in Nazionale).

Su tuttomercatoweb, Luca Calamai ha commentato la prestazione della punta italiana: “Brutto passo falso per il Napoli. Le vie del calcio, è noto a tutti, sono infinite. E allora capita che l’ex Simeone condanni la squadra di Conte. E che dall’altra parte, chi ha preso il posto dell’argentino, Lucca deluda. Lucca non appare in grado di indossare i panni del bomber da scudetto”.

