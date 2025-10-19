Torino-Napoli, dubbi sul gol di Simeone

Il Napoli cade in casa del Torino per 1-0, con la rete di Giovanni Simeone che decide la sfida. Nel finale, la possibile rete del pareggio di Lang viene annullata per fuorigioco, mentre altri episodi arbitrali hanno suscitato attenzione. La moviola del Corriere dello Sport analizza i momenti chiave della partita.

Sulla rete granata, Simeone appare inizialmente in posizione di fuorigioco. Il contatto con Gilmour, che prova a intercettare il pallone perso da Adams, spalanca però la porta all’ex Napoli. Rimangono dubbi sull’interpretazione della giocata, se intenzionale o meno, data la distanza ravvicinata tra i due giocatori.

Giusto invece l’annullamento della rete di Lang, che aveva segnato su una carambola che coinvolgeva Israel: l’ex PSV era in posizione irregolare al momento della conclusione di Politano. Altri episodi chiave: nella ripresa, Sam Beukema cade in area dopo un contatto con Israel. Il portiere del Torino interviene correttamente, anticipando il pallone col pugno, quindi l’arbitro decide bene a non concedere il rigore. Per il Var, il giudizio su Doveri è 5,5: “Non ci sono grossi episodi da rivedere al monitor, ma restano i dubbi sul gol decisivo di Simeone”.