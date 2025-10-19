Sky Sport 24 sugli infortunati in vista del PSV: Højlund in dubbio, difficile per Mc Tominay

Napoli in campo per la Champions già martedì prossimo, ad Eindhoven per la terza gara della prima fase della competizione.

Poco tempo per recuperare qualcuno dei calciatori acciaccati. Sky Sport 24 ha riassunto gli ultimi aggiornamenti in merito alle condizioni di Højlund e Mc Tominay, assenti, a sorpresa, sabato pomeriggio a Torino.

Per il danese non è escluso un recupero lampo, e le prossime ore saranno molto importanti per la decisione finale.

Per lo scozzese, invece, la natura dell’infortunio lascia trapelare pessimismo: il giocatore ha ancora i punti sulla caviglia, rimediati a seguito di uno scontro di gioco nell’allenamento di giovedì scorso.

Servirà comunque il miglior Napoli possibile in Olanda contro il PSV, l’obiettivo è portare a casa punti qualificazione.