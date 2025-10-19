Romano – Mainoo è un obiettivo del Napoli per gennaio. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale youtube; il Napoli, dopo i tentativi fatti alla fine del mercato estivo, è ancora fortemente interessato a Mainoo del Man Utd.

Il classe 2005 fatica infatti a trovare spazio nelle gerarchie di Amorim e spinge sempre di più alla cessione. I partenopei mostrarono già interesse ad agosto per il giocatore che aprì immediatamente alla destinazione ma i Red Devils bloccarono tutto in quanto reputavano Mainoo un perno importante della rosa.

Tuttavia, ad oggi la situazione non ha avuto una svolta per il classe 2005 che continua ad essere escluso dal tecnico portoghese e il ds Manna potrebbe dunque tentare una nuova trattativa già a gennaio ma tutto dipenderà dalla volontà del Man Utd che dovrà decidere se farlo partire o meno.