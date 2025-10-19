Repubblica: “Seconde linee non all’altezza, Gilmour non è Lobotka”

Il Napoli non è riuscito ad uscire indenne dalla trasferta di Torino contro la squadra di Baroni, perdendo per 1-0 grazie al gol dell’ex Giovanni Simeone.

La squadra di mister Conte ha dovuto fare a meno di ben 5 titolari a causa di problemi fisici e non è riuscito ad avere la forza necessaria per agguantare il match; La Repubblica ha commentato l’apporto delle seconde linee: “Competere su più fronti è meno facile e il Napoli è stato costretto a prenderne atto anche a Torino, dove le seconde linee di Conte non sono state all’altezza dei cinque titolari assenti. Gilmour non è riuscito a essere un alter ego attendibile di Lobotka e ha involontariamente servito l’assist che ha deciso la partita in favore dei padroni di casa. Male anche Lucca: impietoso il confronto a distanza con Simeone, che ha di fatto sostituito nel ruolo di centravanti di riserva”,