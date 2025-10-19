PSV-Napoli, le probabili formazioni: possibile chance per Lang

Il Napoli dopo la sconfitta contro il Torino, si sta preparando per affrontare il PSV in Champions League, gara valida per la terza giornata. Contro i granata, gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Hojlund e McTominay.

Gli olandesi quest’oggi hanno vinto per 2-1 contro i Go Ahead Eagles, e sono al secondo posto in campionato. Queste le probabili formazioni per la sfida di martedì sera:

PSV (4-3-3): Kovar, Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior, Veerman, Schouten, Saibari, Perisic, Man, Til. All. Bosz

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang, Lucca. All. Conte