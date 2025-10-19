Napoli, Conte spiega gli infortuni di Hojlund e McTominay 

Nella conferenza stampa post-partita, Antonio Conte ha fatto chiarezza sugli infortuni dell’ultim’ora di Scott McTominay e Rasmus Hojlund, comunicati solo poco prima di Napoli-Torino, pur essendo entrambi presenti a Torino.

“Se stavano qua era perché c’era l’intenzione di farli giocare. Scott giovedì ha subito un taglio in un contrasto e ha dovuto mettere sei punti alla caviglia. Ieri ha provato in allenamento, poi ha preferito mettersi in disparte. Stessa cosa per Hojlund, arrivato stanco dopo la nazionale e con un piccolo affaticamento al quadricipite. Quest’anno anche un piccolo acciacco diventa problema. Il medico valuta se conviene rischiare: stavolta non era il caso, abbiamo alternative. Meglio un cavallo sano di uno zoppo. Un giocatore deve sentirsi al 100% se no gioca qualcun altro. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo fatto mercato”.

Sulla partita contro il Torino, Conte ha commentato così:“Nel primo tempo ci siamo messi le scarpe da ballerina: eravamo belli in costruzione ma mancava energia e cattiveria per fare male. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri e messo il Toro in difficoltà. Dobbiamo essere più cattivi nell’ultimo terzo. Abbiamo il maggior possesso palla e stiamo spesso nella metà campo avversaria, ma quando serve concretizzare siamo 14esimi: bisogna fare gol”.