Napoli, Conte bocciato dopo il ko di Torino: “Scelte troppo prudenti”

Un Napoli spento e poco incisivo quello visto allo stadio Olimpico Grande Torino, dove la squadra di Antonio Conte ha incassato la seconda sconfitta in campionato, la terza stagionale. L’allenatore salentino non è riuscito a invertire la rotta, e le sue scelte sono state bocciate in blocco dai principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport assegna a Conte un voto 5, sottolineando come “senza McTominay e Hojlund si sia ritrovato privo dei migliori terminali offensivi. Ma la scelta di Spinazzola alto si rivela troppo prudente”.

Stesso giudizio per il Corriere dello Sport, che parla di “problemi veri” legati alle numerose assenze (Lobotka, Rrahmani, Politano e Buongiorno non al meglio) e critica l’approccio tattico: “La decisione di schierare Spinazzola al posto di Lang per formare una linea a cinque è da rivedere”.

Infine, anche Tuttosport non fa sconti: voto 5 e analisi severa. “Conte deve rinunciare all’ultimo a due pedine fondamentali come McTominay e Hojlund, ma ciò non basta a giustificare un Napoli che fatica a creare pericoli e mostra incertezze in difesa quando il Torino spinge con più uomini”.