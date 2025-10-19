Il Mattino – Napoli: “Core ‘ngrato”

L’edizione odierna de Il Mattino apre la prima pagina con la sconfitta del Napoli a Torino, arrivata per mano di un ex che ha lasciato il segno: Giovanni Simeone. Il quotidiano titola infatti:“Core ‘ngrato. Senza Hojlund e McTominay, a Torino terza sconfitta consecutiva degli azzurri in trasferta: gol dell’ex Simeone”.

Un ko pesante per la squadra di Antonio Conte, che continua a faticare lontano dal Maradona, complice anche l’assenza dei suoi uomini chiave, Rasmus Hojlund e Scott McTominay.Di spalla, Il Mattino riporta le dichiarazioni del tecnico azzurro nel post-partita e il punto sugli infortunati:“Siamo stati bellini come le ballerine”, ha commentato Conte con evidente amarezza, sottolineando la mancanza di concretezza e intensità sotto porta.