GdS – Le condizioni di Hojlund e McTominay in vista di PSV-Napoli

Arrivano notizie importanti riguardo le condizioni di Scott McTominay e Rasmus Hojlund che non sono scesi in campo nella sconfitta di ieri del Napoli in trasferta contro il Torino (trauma contusivo alla caviglia sinistra per McTominay, affaticamento alla coscia sinistra per Hojlund). Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, McTominay potrebbe non giocare neanche la partita di Champions League contro il PSV in trasferta in programma martedì sera: Hojlund, invece, potrebbe esserci per la trasferta ad Eindhoven. Da ricordare che McTominay ha subito sei punti di sutura per il problema alla caviglia, dovuto ad uno scontro di gioco in allenamento.