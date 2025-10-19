Gazzetta dello Sport: “Simeone punisce il Napoli”

All’Olimpico Grande Torino si conferma una delle leggi non scritte del calcio: quella del “gol dell’ex”. A decidere la sfida è infatti Giovanni Simeone, che con una rete pesantissima condanna il Napoli di Antonio Conte alla sconfitta per 1-0 e regala ai granata una serata da ricordare.

Per Marco Baroni arriva un successo di prestigio, frutto di un primo tempo di grande intensità e di una ripresa giocata con determinazione e spirito di sacrificio. Il Torino conferma solidità e concretezza, mentre il Napoli mostra segnali di preoccupante involuzione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i numeri raccontano bene le difficoltà degli azzurri: settima partita consecutiva con gol subiti e terza sconfitta di fila in trasferta dopo quelle contro Manchester City e Milan. Nonostante 11 calci d’angolo e 13 tiri fuori, il Napoli non ha mai realmente impensierito Milinkovic-Savic.



La squadra di Conte ha perso 127 palloni (contro i 109 del Torino), segno di una manovra imprecisa e priva di brillantezza. Su 28 cross, soltanto nove hanno trovato un compagno, due dei quali sprecati da De Bruyne ed Elmas in posizione favorevole.