Gazzetta dello Sport-I tempi di recupero per Rrahmani: le novità

Amir Rrahmani è vicino al rientro dopo lo stop forzato che lo sta tenendo fuori da diverse settimane.

Senza il centrale kosovaro e Buongiorno (rientrato ieri nel match contro la sua ex squadra), il Napoli sta concedendo tanto mostrando lacune difensive che non si erano palesate lo scorso anno.

Nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rientro di Amir sottolineando come la priorità sia il rientro contro l‘Inter in programma sabato 25 ottobre, dopo la partita di Champions contro il PSV.