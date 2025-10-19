De Laurentiis: “Anni fa provai a fare tre squadre in America”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è a Washingnton (negli USA) dove ieri ha celebrato la premiazione del NIAF/De Laurentiis Film Prize. De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports: ha parlato di diverse cose tra cui il fatto che stava per investire nel calcio statunitense diversi anni fa. Ecco le sue parole: “Quindici anni fa avevo provato a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia. Poi però ho visto che la vera competizione, tipo quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, bisognava anzi prestare i giocatori alle altre squadre e per entrare era previsto un contributo iniziale eccessivamente caro, circa 300 milioni di dollari. Insomma era un’idea molto intelligente per chi l’aveva inventata, non per chi dovesse partecipare“.

Il Numero Uno del Napoli parla anche di cinema: “Un signore, un certo McLuhan, negli anni ’70 disse: il mondo è tutto connesso. La gente non lo sa, ma ormai siamo tutti connessi tra di noi. E quando lo scopriranno, capiranno che le loro vite sono legate a questo coinvolgimento. Però ricordatevi una cosa: siate sempre protagonisti voi stessi delle vostre azioni“.

Infine, non manca qualche battuta sul calcio italiano: “E’ arrivato il momento sia per le regole del gioco che per il format del campionato italiano. Bisogna guardare al futuro, senza paura di cambiare“.