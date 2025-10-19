Corriere dello Sport: “Tre sul divano”

“Tre sul divano”. È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare la situazione in vetta alla classifica di Serie A, ora più affollata che mai. Nella serata di ieri, l’Inter guidata da Cristian Chivu ha superato per 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini, raggiungendo così proprio i giallorossi e il Napoli al primo posto.

Il club partenopeo, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Torino di Marco Baroni, ha permesso ai nerazzurri di agganciare la vetta. La lotta per lo scudetto si accende dunque con tre squadre appaiate in testa, pronte a darsi battaglia nelle prossime giornate per la leadership del campionato.