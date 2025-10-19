Corriere dello Sport: “Lucca isolato e poco servito”

Serata da dimenticare per Lorenzo Lucca nel match contro il Torino, dove il Napoli di Antonio Conte è uscito sconfitto per 1-0. L’attaccante azzurro ha faticato a entrare nel vivo del gioco, ma la responsabilità non è soltanto sua: il Corriere dello Sport sottolinea come il centravanti sia stato “servito poco e male” per tutta la partita.

Il quotidiano parla di un “duello a distanza emblematico” tra Giovanni Simeone e Lucca, che ha messo in evidenza la differenza di rendimento tra le due squadre. “Il grande ex della serata è stato il migliore in campo, un trascinatore, un lottatore, un uomo squadra. Il gigante azzurro invece ha girato sempre a vuoto: non ha difeso palla, non ha creato pericoli, non è riuscito nemmeno una volta a sfruttare il suo fisico imponente”.

A peggiorare la situazione, il Napoli ha iniziato a cercarlo con i cross solo nel finale, quando Conte lo aveva già sostituito per tentare il tutto per tutto con Ambrosino. Un segnale chiaro delle difficoltà offensive che il tecnico dovrà affrontare nelle prossime partite, in attesa del rientro di Rasmus Hojlund, fondamentale per ridare profondità e incisività all’attacco partenopeo.