Corbo: “78 infortuni in Serie A, perché nessuno interviene?”

Il giornalista Antonio Corbo ha fatto il suo consueto commento sul quotidiano per cui scrive, La Repubblica, dove ha parlato di Torino-Napoli 1-0, soffermandosi in particolare sugli infortuni di Hojlund e McTominay prima della partita, gli ultimi dei tanti infortuni della squadra Partenopea e non solo. Ecco le sue parole: “Vedere Hojlund e McTominay dirottati dal pullman in tribuna è stato il primo choc per la squadra, già bersagliata da traumi e infortuni muscolari, la più carica di indisponibili in un campionato che ne conta ben 78, senza che nessuno in Italia tra Federazione, Lega e lo scomparso Sindacato calciatori intervenga per tutelare il diritto alla salute e l’integrità di una categoria. In cambio di ingaggi lauti e business aziendali si cede tutto in un inconsapevole masochismo. Il sovraccarico di fatica è descritto come un esempio positivo, piace all’ambiente internazionale anche l’agenda fitta e sontuosa nei montepremi“.