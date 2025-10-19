Chiariello: “Con Elmas e Lang, perchè mettere Spinazzola ala e Olivera terzino? Perchè Conte non fa mai cambi all’intervallo?”

Umberto Chiariello, giornalista locale, nel corso del suo editoriale su Canale 21 ha riportato delle lamentele nei confronti di mister Conte e la sua gestione: “Ma vogliamo parlare anche di Antonio Conte? Ma mi spiega Antonio Conte perché avendo Elmas, avendo Lang, debba giocare Spinazzola alto e quell’Olivera che è inguardabile, che si è mangiato anche un gol clamoroso alle spalle di Spinazzola, che dovevamo difendere contro il Torino? Dove era questo Torino così pericoloso da giocare con un’ala finta a sinistra, quando hai speso circa 30 milioni per Noa Lang e hai comprato anche Elmas che in quel ruolo ci ha giocato, ci sa giocare e che ha le capacità di andare in porta?

Perché all’intervallo non si fanno mai i cambi, quando tu risparmi anche uno slot? Perché dopo un primo tempo inguardabile? Il Napoli l’ha persa la partita meritatamente, perché non ha fatto un tiro in porta, quei traversoni, quei cross inutili non sono serviti a niente. Il Napoli non ha prodotto se non un tiro di De Bruyne sciagurato e uno di Elmas sciagurato e il palo di Politano, ma il Torino ha avuto 4-5 palle gol pulite e non ha demeritato affatto la vittoria, l’avremmo scippata col gol di Noa Lang. Ma il Napoli di oggi non solo non è squadra da scudetto, è una squadra che si deve guardare dentro, perché oggi non ha giocato a calcio”.