Ancora un pareggio per l’Atalanta: finisce senza reti con la Lazio

Da poco si è conclusa la gara del pomeriggio tra Atalanta e Lazio. I padroni di casa non sono riusciti a battere la rabberciata Lazio di Sarri, spesso aggrappata soprattutto nella ripresa alle parate di Provedel.

Il match è terminato senza reti, e l’Atalanta fallisce l’occasione di accorciare in classifica sui primissimi posti. La squadra di Juric resta però l’unica compagine ancora imbattuta in Serie A.

Da segnalare le occasioni avute da Lookman ed il palo di Zappacosta. La Lazio falcidiata dagli infortuni porta a casa un punto che le consente di navigare a metà classifica, in attesa di tempi migliori.