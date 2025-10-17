Torino – Napoli: curiosità e statistiche

Inizia domani la 7a giornata di questa Serie A con 4 anticipi, tra cui Torino-Napoli in programma alle 18. Il Napoli vuole tornare a vincere in trasferta dopo le sconfitte contro il Man City e il Milan, mentre il Torino è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in casa in campionato. L’unica vittoria in campionato della squadra di Baroni è arrivata il 14 settembre in trasferta contro la Roma. Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domani.

-Le due squadre si sono affrontate a Torino 81 volte in gare ufficiali. Il bilancio parla di 31 vittorie del Torino, 24 del Napoli e 26 pareggi.

-L’ultima volta che Torino-Napoli fini in parità fu nella stagione 2019/2020, il 6 ottobre 2019 per l’esattezza (0-0). Dopodiché, 1 vittoria del Torino, 4 del Napoli.

-Prima del 3-3 in trasferta contro la Lazio del turno precedente, il Torino non segnava tre reti in una partita di Serie A dalla scorsa stagione, in un Verona-Torino del 20 settembre 2024 (2-3).

-Dei 12 segnati in campionato finora dal Napoli, 4 sono arrivati nei primi 15 minuti del secondo tempo. Nessuna squadra ha segnato di più nel periodo.

-Nelle ultime 5 stagioni, solo nella Serie A 2023/24 il Napoli non era primo in classifica dopo sei giornate. Nella stagione 2022/23 era primo a pari punti con Milan e Atalanta, nelle stagioni 2021/22 e 2024/25 era in testa da solo.

-Questa sarà la quinta volta che Marco Baroni e Antonio Conte si affrontano da allenatori. Nei 4 precedenti, il bilancio parla di 2 vittorie per Baroni, 1 per Conte e 1 pareggio.

-L’allenatore del Torino, Marco Baroni, è un ex difensore del Napoli. Indossò la maglia Partenopea nelle stagioni 1989/90 e 1990/91, segnando anche il gol decisivo per la vittoria dello Scudetto del Napoli nella stagione 1989/90 (Napoli-Lazio 1-0, 29 aprile 1990).

–Giovanni Simeone è uno dei due giocatori che è stato sostituito più volte in questa Serie A finora (6 volte, insieme a Armand Laurientè del Sassuolo).

-Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha giocato per il Napoli dalla stagione 2022/23 alla stagione 2024/25. Ha segnato 14 gol in 103 partite con la maglia azzurra in gare ufficiali.

-In questa partita si affrontano due dei tre migliori marcatori scozzesi in Serie A: Che Adams (terzo a quota 10 gol) e Scott McTominay (secondo a quota 13 gol).

-Che Adams è uno dei due calciatori più subentrati dalla panchina in questa Serie A finora (6 volte, insieme a Alieu Fadera del Sassuolo).

–Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha giocato per il Torino dal 2018 al 2024 (finendo in prestito al Carpi nella stagione 2018/19). Con la maglia granata ha segnato 4 gol in 109 partite.

–Frank Anguissa ha segnato 5 reti per il Napoli nell’anno solare 2025. Dietro a lui solo Lukaku (8) e McTominay (10).