TMW – Baroni non avrà due giocatori per la partita contro il Napoli

Ritorna la Serie A, dopo la pausa per le Nazionali: domani sono in programma 4 partite tra cui Torino-Napoli. La squadra di Conte deve vincere, in attesa dello scontro diretto tra la Roma e l’Inter in programma sempre domani sera. Il Torino, invece, nonostante l’avvio di campionato difficile, vuole battere un’altra big dopo la vittoria contro la Roma a settembre. Tuttavia, il tecnico dei granata, Marco Baroni, dovrà rinunciare a due giocatori per la partita di domani. Come riportato da Tuttomercatoweb, non sarà convocato Zakaria Aboukhlal a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Sarà fuori dalla lista dei convocati anche Tino Anjorin, che deve ancora recuperare del tutto dalla sua fascite plantare: da vedere se ci sarà Ardian Ismajli, che oggi torna ad allenarsi in gruppo dopo il suo infortunio alla coscia destra.