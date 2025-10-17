Repubblica – La UEFA respinge la richiesta dell’Eintracht Francoforte

Martedì 4 novembre alle 18:45 il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte al Maradona per la 4a giornata della Champions League. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha vietato la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, a seguito degli eventi di Napoli-Eintracht Francoforte, ottavi di ritorno della Champions League 2022/23. Per questo motivo, i tifosi tedeschi hanno chiesto all’UEFA di spostare la partita del 4 novembre in un campo neutro invece di giocarla al Maradona: tuttavia, come riportato da La Repubblica, l’UEFA ha respinto questa richiesta e la partita si giocherà, dunque, a Napoli.