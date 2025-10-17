Napoli, presentata la maglia Halloween sui profili social della squadra

Dopo una stagione di assenza, il Napoli torna ad indossare la maglia speciale di Halloween come nelle stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Quest’anno la maglia speciale di Halloween sarà di colore blu notte, con le scritte di EA7, MSC Crociere, Sorgesana (dietro), il nome della squadra sul colletto della maglia (dietro) e lo stemma della squadra di colore arancione. Inoltre, davanti si vedono le costole di uno scheletro come se fosse a Raggi X: in fondo, ci sono dei rami d’albero spogli, con dei pipistrelli che circolano intorno ad essi nel chiaro di luna. Lo stemma del Napoli è avvolto da due mani di scheletro.

Oltre al colore principale (blu notte), ci sono alcune parti della maglia di colore arancione sui lati in alto e in basso (oltre alle scritte menzionate prima). I rami d’albero spogli si vedono anche sulle spalle.