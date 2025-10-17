Cds- “Probabili formazioni Torino-Napoli, quanti cambi per Conte”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte.

“Tra i pali Meret sembra stavolta favorito. In difesa spazio alla coppia centrale Beukema-Juan Jesus con Buongiorno che si accomoderà in panchina. A destra confermato Di Lorenzo mentre sull’out mancino si rivede dal primo minuto Spinazzola (col Genoa era toccato a Olivera). A centrocampo Gilmour prenderà il posto dell’infortunato Lobotka. La mediana sarà completata da De Bruyne, Anguissa, McTominay e Neres. Il brasiliano partirà dal primo minuto al posto di Politano che inizierà dalla panchina. In avanti Hojlund”, conclude il giornale.