Bergomi a TMW: “Ecco quali sono le squadre favorite per lo Scudetto”

Beppe Bergomi, giornalista SKY ed ex difensore dell’Inter (dal 1979 al 1999), ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, in cui ha parlato della lotta Scudetto di questa Serie A e su come potrebbe andare. Ecco le sue parole: “Negli ultimi campionati, chi ha vinto o è uscito presto dalla Champions o non ci ha partecipato. Per questo il Milan dentro ci deve stare, anche perché ha tanta qualità e ha preso due giocatori di personalità come Modric e Rabiot. Non so dire qual’è la squadra favorita per lo Scudetto, ma metto dentro anche la Roma. Forse solo la Juventus è un pò indietro, ma ha tempo per recuperare e fare delle scelte precise. Non dico che debbano giocare sempre gli stessi, ma deve dare una fisionomia precisa. La Juventus comunque va tenuta sempre in considerazione“.