Svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte pre Torino-Napoli. I dettagli

Antonio Conte, tecnico del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa in vista del match Torino-Napoli, in programma il giorno sabato 18 ottobre alle ore 18:00. Un evento molto atteso, che consentirà all’allenatore di parlare riguardo al ritorno dei vari Nazionali, oltre che delle condizioni fisiche di alcuni infortunati come Politano e Buongiorno, prossimi al rientro ma la cui presenza è ancora in dubbio. Questa, si terrà dalla sala stampa di Castel Volturno alle ore 15:00 di domani venerdì 17 ottobre.