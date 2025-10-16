Schmeichel rimprovera il Manchester United: “Hojlund un calciatore da 25 gol! E su McTominay…”

“Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?” È molto forte il pensiero di Peter Schmeichel, ex portiere e leggenda del Manchester United. Intervenuto al podcast Sacked In The Morning dell’emittente Bbc, il danese ha fortemente criticato la decisione della dirigenza dei Red Devils di lasciar partire i due calciatori, oggi protagonisti nel Napoli. Di seguito, ecco le sue considerazioni.

“Hojlund? Lo dico da due anni e mezzo: è un attaccante da 25 gol stagionali e avrebbe potuto segnarne anche al Manchester United, ma aveva bisogno di essere servito. Lo abbiamo lasciato andare perché segnava poco, quando con l’acquisto di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo avrebbe avuto i compagni in grado di servirlo. Perché hanno fatto ciò? Perché prendere Sesko? Perché il responsabile del recruitement arriva dal Lipsia e voleva lasciare il segno. Allo United non c’era un calciatore con più entusiasmo di lui, tifava la squadra da quando aveva 10 anni”.

“Anche McTominay, cosa ci fa al Napoli? È un giocatore da Manchester United! Il suo problema era la versatilità, perché alcuni calciatori possono giocare in una sola posizione. Gli allenatori non si fidavano di lui lui perché non sapevano trovargli la giusta collocazione tattica, è stato vittima di tutto ciò. Phil Neville aveva questo stesso problema quando giocavo io. Mai titolare fisso, ma ha giocato tantissime partite perché poteva essere schierato in più posizioni. Non capisco perché quei due giochino per il Napoli”.