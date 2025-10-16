Pastorello: “Lukaku? Appena Conte lo ha chiamato ha detto subito di sì. Per lui ci fu un interesse del Real Madrid, vi dico”

Federico Pastorello, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito di Romelu Lukaku, da lui assistito. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Lukaku al Real Madrid? C’era una possibilità, quando il suo futuro era ancora incerto e con Ancelotti come allenatore che ha sempre avuto grande stima di lui. Stavano pensando di rinforzare l’attacco, ma erano già concentrati sul grande acquisto di Mbappé per l’anno successivo. Quindi sì, un’occasione c’è stata ma non si è concretizzata”.

“Se Conte chiama Lukaku risponde? Lukaku si è adattato bene all’Italia; parla sei o sette lingue, e lì si sente più a casa che in altri posti. Aveva bisogno di certezze dopo alcune esperienze poco felici. E la cosa più importante per un giocatore è l’allenatore. Quando ha ricevuto la chiamata di Antonio, ha accettato subito senza nemmeno parlarne. Era il momento giusto per tornare a lavorare insieme, e i risultati gli hanno dato ragione vincendo uno scudetto da protagonista”.