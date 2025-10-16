Modugno: “Politano in gruppo, ma il suo impiego dipenderà da Conte. Buongiorno? Ha voglia di esserci”

Francesco Modugno, giornalista, ha parlato per Sky Sport a proposito delle ultime di formazione in vista di Torino-Napoli. Antonio Conte recupera Matteo Politano in gruppo, ma per il suo impiego c’è da valutare anche in base agli impegni degli azzurri. Stesso discorso per Alessandro Buongiorno, voglioso di esserci contro la sua ex squadra ma che verrà valutato con cautela. Rimangono però delle certezze come Scott McTominay e Rasmus Hojlund.

“Politano è in gruppo, così dovrebbe essere da tabella di lavoro dopo aver smaltito il fastidio al gluteo. Ora è potenzialmente a disposizione, poi dipenderà da Conte, in una zona dove ci sono tante soluzioni come ad esempio Neres, ma per il momento la teniamo abbastanza marginale. Potrebbe starci Elmas che è tatticamente più adatto, volendo anche Spinazzola. Buongiorno? Ha voglia di esserci contro il Torino, la sua ex squadra. I segnali medici sono positivi, ma la valutazione sta a Conte e allo staff medico. Una gestione proiettata in avanti, ci saranno 7 partite in 22 giorni. In lista Champions ad esempio non c’è Marianucci, e con il Torino si ripropone la stessa situazione di Milan-Napoli, dove il tecnico fece debuttare l’ex Napoli per preservare Beukema. Scelte? Ci sono certezze come McTominay (due volte decisivo contro i granata la scorsa stagione) su cui Conte fa grande affidamento e Hojlund che in questo momento sposta gli equilibri. Ci sono dei dubbi visto il ritorno dei vari Nazionali, ma in questo caso il metodo Conte funziona. Alla ripresa ha ottenuto 5 vittorie su 5 nella sua esperienza partenopea”.