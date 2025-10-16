Il Mattino – Riapre oggi Largo Maradona, intanto si pensa ad un nuovo assetto della viabilità. I dettagli

Riaprirà oggi l’area Largo Maradona, chiusa nelle scorse ore a seguito di un blitz della polizia municipale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’idea è quella di creare un nuovo assetto della viabilità nella zona, con allo studio una pedonalizzazione ed un senso unico pedonale, così come San Gregorio Armeno. Di seguito, ecco quanto si legge dalla testata.

“Si va verso un nuovo assetto della viabilità nell’area di Largo Maradona: allo studio, nel Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu), ci sono «pedonalizzazioni e un senso unico pedonale, in stile San Gregorio Armeno». A parlare è l’assessore alla Mobilità di Palazzo San Giacomo, Edoardo Cosenza, che annuncia lo stanziamento di 100mila euro per il Pgtu (da fondi comunali), che serviranno a realizzare studi scientifici per la viabilità e la sicurezza della zona. Allo stesso tempo, il sindaco Gaetano Manfredi ha convocato un tavolo con i gestori dello slargo di via De Deo in cui sorge il celebre murale di D10s. Dopo il blitz anti-abusivismo della polizia municipale, Largo Maradona è rimasto chiuso per iniziativa dei gestori, ma riaprirà da stamattina. «Venerdì ci sarà il primo incontro del tavolo ad hoc in Comune», spiega il legale dei gestori di Largo Maradona Angelo Pisani, che ieri ha incontrato ieri sera i vertici del Comune. Il meeting ha portato a una fumata bianca, e si va verso una riapertura del sito”.