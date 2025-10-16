Il Mattino – Napoli, le ultime sullo stadio a Caramanico: il procedimento è “sospeso”

Il Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti sulla Zes, Conferenza dei servizi che si dovrebbe pronunciare sul progetto di un nuovo stadio del Napoli a Caramanico: “Qualcosa sulla nuova data si saprà probabilmente la prossima settimana. A oggi il Procedimento risulta sospeso dal giorno in cui De Laurentiis chiese di controdedurre alle criticità al progetto del Caramanico rilevate dal sindaco Manfredi. De Laurentiis respinge tutte le obiezioni, ma lasciando aperta la porta dell’accoglimento delle criticità in sede di progetto esecutivo non in questa fase. Perché questo stop? Tra le motivazioni potrebbe esserci la volontà del Presidente della Zes Giosi Romano di fare da pontiere tra le parti. Manfredi non ha mai detto no ma ha chiesto modifiche al progetto. C’è una novità. La vendita del Meazza da parte del Comune di Milano a Inter e Milan per il sindaco potrebbe essere un precedente importante per riaprire la partita del Maradona, cioè la vendita dello storico impianto di Fuorigrotta”.