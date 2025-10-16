Fabbroni: “Napoli-Inter sarà la sfida scudetto, vi spiego”

Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e della sosta nazionali. Ecco cosa ne pensa:

“Per una volta la sosta ha fatto bene al Napoli. I problemi fisici non derivano solo dalla sosta ma da contingenze varie, vedi Castellanos con la Lazio. Questa volta sono stati gli azzurri a togliere qualcosa alle nazionali e non viceversa. Chi è rimasto a Castel Volturno ha potuto recuperare.

Largo Maradona? È ormai entrato nella cartolina di Napoli, ma serve una regolamentazione per un afflusso ordinato. E ovviamente serve legalità per le attività economiche. È un’attrazione di origine popolare, ed è stato bravo chi l’ha costruita, ma ora un po’ di regole non fanno male.

Per me la partita che vale la stagione è Napoli-Inter. Quella nerazzurra è la squadra più forte del campionato e il Napoli ci deve arrivare bene. Conte deve fare delle scelte per queste prossime tre partite. E queste scelte potrebbero riguardare, ad esempio, anche De Bruyne”.