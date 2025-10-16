CdS – Italia ai playoff, possibile spostamento della trentesima giornata di Serie A? La situazione

L’Italia di Gennaro Gattuso, con ogni probabilità, dovrà disputare i playoff di marzo per poter raggiungere la qualificazione ai Mondiali del 2026. Visto lo scenario, la Figc proverà a chiedere alla Lega Serie A lo spostamento della trentesima giornata del campionato, quella che verrà prima del periodo in cui si terranno le due sfide decisive. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“La dolce provocazione a mezzanotte, zona mista dello stadio Friuli. Chiedere sostegno alla Lega di Serie A e spostare la trentesima giornata di campionato, in calendario nel week-end tra il 21 e il 22 marzo, a quattro giorni dai playoff. Gravina ha sorriso. «Proveremo a stimolare». Non è semplice, ci sono anche e soprattutto le coppe europee come ostacolo. Tra il 17 e il 19 marzo si giocheranno gli ottavi di Champions, Europa League e Conference. Impossibile oggi trovare date libere. Tanto per dire: il 4 e l’11 febbraio sono previsti i quarti di Coppa Italia, il 4 marzo le due semifinali di andata. Si riproporrà il solito dilemma. Gattuso convocherà gli azzurri in coda a Fiorentina-Inter, Bologna-Lazio, Cagliari-Napoli, Juventus-Sassuolo e il resto della 30ª giornata. Tre giorni appena di allenamento per prepararsi alle semifinali dei playoff (giovedì 26 marzo) e la finale (martedì 31), le due partite decisive per volare in America”.

“C’è il precedente di quattro anni fa. Gravina chiese invano uno spostamento. Si parlava di stage e di raduni volanti. Il calcio italiano girò le spalle alla Nazionale. L’ex ct Mancini e gli azzurri caddero a Palermo (giovedì 24 marzo 2022) con la Macedonia. Un solo vero allenamento a Coverciano dopo la giornata di Serie A in cui si giocarono il derby di Roma, Inter-Fiorentina e Napoli-Milan, tanto per ricordare i big-match. Questa volta servirebbero rimedi. I tempi non sono maturi. Gravina e il Cf affronteranno l’argomento non prima di inizio febbraio, quando si sarà chiusa la prima fase delle coppe europee e si conoscerà il quadro dei club italiani iscritti agli spareggi e agli ottavi”.