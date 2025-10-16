CdM – Verso Torino-Napoli, le scelte di Conte. Politano a disposizione, Marianucci verso una maglia da titolare

Antonio Conte studia l’11 con cui il Napoli sfiderà il Torino in occasione della gara di sabato 18 ottobre. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, è previsto il recupero di Matteo Politano, che però partirà dalla panchina, anche per una volontà di gestione. La stessa per la quale Luca Marianucci potrebbe giocare titolare al posto di Sam Beukema, che potrebbe invece essere lanciato nelle due prossime uscite contro Psv Eindhoven e Inter.

“Ci sarà qualche altro allenamento per verificare le condizioni di Buongiorno e Politano, è probabile che Conte opti per un reinserimento graduale di questi due calciatori. Matteo insieme a McTominay forma il gruppo degli “stakanovisti”, sono gli unici due calciatori che hanno iniziato nella formazione titolare le otto gare ufficiali tra campionato e Champions League, senza mai partire dalla panchina. Politano è recuperato, sarà convocato per la gara di Torino ma è probabile che sia un’arma a gara in corso, con Neres prima soluzione a destra, Spinazzola ed Elmas le altre variabili. Torino-Napoli è il primo atto di un tour de force, c’è da gestire le forze considerando anche la trasferta di Eindhoven e il big-match contro l’Inter. Marianucci non è in lista per la Champions, considerando che Rrahmani non sarà a disposizione sia per Torino che per Eindhoven. Conte potrebbe gestire Beukema come avvenne per le sfide contro Milan e Sporting Lisbona, lanciando Marianucci in campo a Torino”.