Tuttosport – Ngonge, il Torino pensa già al riscatto. La strategia di Cairo

Cyril Ngonge, calciatore del Torino, sarà uno degli ex del match di sabato tra i granata ed il Napoli. Il belga, trasferitosi con la formula del prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto a 16, sta ben figurando. Motivo per cui, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Cairo sta già pensando ad un eventuale riscatto, anche se con cautela e aspettando maggiori conferme. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’attaccante esterno è arrivato in prestito oneroso a 1 milione, con diritto di riscatto in favore della società granata fissato a 16 milioni. Una cifra certamente alta per quelli che sono gli standard granata, ma il giocatore visto nelle ultime settimane vale quei soldi. Al Napoli era chiuso da una concorrenza importante, al Torino invece non ha rivali di questo caratura con cui contendersi il posto da titolare e soprattutto gode della fiducia e la stima di un allenatore che lo ha fortemente voluto. E sabato, quando di fronte avrà la sua ex squadra e il suo ex tecnico, avrà sicuramente voglia di dimostrare che possedeva tutte le carte in regola per poter trovare più spazio anche nella scorsa stagione, oltre che in questa. Insomma, avrà anche lui voglia di riscatto. E a proposito di riscatto, ma non inteso come sinonimo dinrivalsa, Cairo non ha di certo fretta di staccare l’assegno da 16 milioni necessario per l’acquisto del cartellino, ma aspetterà di vedere come il belga proseguirà il proprio campionato. Poi, è facile immaginare, cercherà uno sconto da Aurelio De Laurentiis: ormai una prassi quando si tratta di dover acquistare un calciatore arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto”.