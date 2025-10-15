Torino-Napoli sarà diretta da Marcenaro di Genova. Doveri al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la settima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino il giorno sabato 18 ottobre alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Verrà assistito dai guardalinee Scatragli e Ceccon, mentre il quarto uomo sarà Tremolada. Il Var sarà presieduto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, e ad assisterlo ci sarà Maggioni.

