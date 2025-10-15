Sky – pranzo insieme e studio in sala video a Castel Volturno, spunta una sensazione su Buongiorno

Il Napoli prosegue la preparazione in vista del ritorno in campo sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Torino, Sky Sport fa il punto della situazione a Castel Volturno.

“I segnali per Alessandro Buongiorno sono incoraggianti, la sensazione è che tornerà a disposizione per la sfida contro il Torino di sabato sera. In una difesa che è ancora in emergenza. Ci sarà da fare delle scelte tenendo conto di una partita ogni tre giorni. Oggi ci sarà allenamento pomeridiano per provare ad avere tutti i reduci dalle nazionali con se. Per lui a Torino sarà la 50° panchina in azzurro. Intanto gli azzurri hanno pranzato insieme a Castel Volturno e poi hanno studiato in sala video, il modo migliore per riprendere il lavoro con metodo dopo la sosta”.