Protesta al Largo Maradona, il comune proseguirà ancora i controlli, C’è una proposta di pedonalizzazione

Blitz della polizia locale di Napoli al largo di Maradona con sequestri e multe, dove ogni anno vengono milioni di turisti in tutto il mondo ad ammirare il murales di Maradona, proteste dei commercianti che hanno deciso di chiudere il largo Maradona strappando striscioni e coprendo gli altarini dedicati a Diego.

Ma i controlli secondo quanto riporta La Repubblica l’operazione al ripristino della legalità nei quartieri spagnoli, grazie ad un impulso del sindaco Manfredi continuerà nei prossimi giorni da parte delle forze dell’ordine anche per la sicurezza del codice della strada.

Intanto il comune sta valutando il progetto di pedonalizzazione e di mobilità sostenibile promosso dalla fondazione Foqus, commissionato dalla Federico ll.