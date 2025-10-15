Largo Maradona, l’avv Pisani: “Luogo turistico per la città. Faccio un appello al sindaco Manfredi…”

Angelo Pisani, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’argomento è la chiusura del largo Maradona, area adiacente a dove sorge un murales dedicato al fuoriclasse argentino divenuto meta turistica. Di seguito, le sue parole.

“La legalità è l’obiettivo comune di tutti i noi e anche dei commercianti dei quartieri spagnoli. Ieri c’è stato l’ennesimo intervento delle forze dell’ordine sull’area privata di Largo Maradona; su quel suolo privato gli organizzatori del murale hanno chiesto in passato l’autorizzazione al Comune che è stata rilasciata come commercio ambulante. Per fare commercio ambulante, è stato comprato un furgoncino con cui per anni si è andato avanti: più volte è stata richiesta un’autorizzazione mercatale per far fronte ai milioni di turisti che arrivano. Ieri la municipale ci ha detto che, per far continuare l’attività, il furgoncino avrebbe dovuto girare per il quartiere: immaginate che con tutta la gente è impossibile. Ieri è stata fatta una contravvenzione al furgoncino che non circolava, voglio ricordare che, se compri un gadget a Largo Maradona, ti viene emesso un regolare scontrino. Parliamo di un luogo turistico importantissimo per la città. Abbiamo lanciato un appello al sindaco per risolvere questa cosa e spero di incontrarlo: stamattina è stato molto triste vedere molte persone arrivare e non riuscire a vedere il murale”.