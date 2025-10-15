Italia-Israele, le pagelle di Di Lorenzo: “Macchinoso, commette un errore in appoggio”

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Instagram @dilorenzo22

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato titolare nella partita Italia-Israele, vinta per 3-0 dagli uomini di Gennaro Gattuso, e nella quale è partito titolare nel ruolo di braccetto destro nella difesa a 3. Una prestazione incerta, visto anche il duello contro un cliente scomodo come Solomon, che già all’andata lo ha messo molto in difficoltà. Tra le varie testate, l’unica sufficienza è arrivata da La Gazzetta dello Sport. Per le altre, è stato invece valutato da 5,5, facendogli pesare soprattutto un errore in appoggio che ha poi generato una ripartenza degli israeliani. Di seguito, le motivazioni ai voti.

GAZZETTA DELLO SPORT 6Dalla sua parte galleggia Solomon: gli taglia i rifornimenti come può, ma quando inciampa regala a Gloukh, una ripartenza da 1-1.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5Macchinoso e rallentato, poco preciso anche in fase di copertura, soffre quando gli azzurri soffrono, sbaglia un appoggio facile e nasce un pericolo per noi.

TUTTOSPORT 5,5 – L’occasione di Gloukh nasce da un suo errore: per nostra fortuna ci mette una pezza San Gigio da Castellammare.

REPUBBLICA 5,5 – Due errori da matita rossa in fase di impostazione e qualche disagio nel nuovo ruolo, causato dalla sua tendenza ad avanzare.

Articolo precedenteCdM – Politano, recupero lampo! Potrebbe essere in campo dal primo minuto già contro il Torino
Articolo successivoIl Mattino – Conte ad Acerra, il racconto della giornata: “Poca retorica e parole semplici. Poi un bambino gli si è avvicinato…”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE