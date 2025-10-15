Italia-Israele, le pagelle di Di Lorenzo: “Macchinoso, commette un errore in appoggio”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato titolare nella partita Italia-Israele, vinta per 3-0 dagli uomini di Gennaro Gattuso, e nella quale è partito titolare nel ruolo di braccetto destro nella difesa a 3. Una prestazione incerta, visto anche il duello contro un cliente scomodo come Solomon, che già all’andata lo ha messo molto in difficoltà. Tra le varie testate, l’unica sufficienza è arrivata da La Gazzetta dello Sport. Per le altre, è stato invece valutato da 5,5, facendogli pesare soprattutto un errore in appoggio che ha poi generato una ripartenza degli israeliani. Di seguito, le motivazioni ai voti.

GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Dalla sua parte galleggia Solomon: gli taglia i rifornimenti come può, ma quando inciampa regala a Gloukh, una ripartenza da 1-1.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – Macchinoso e rallentato, poco preciso anche in fase di copertura, soffre quando gli azzurri soffrono, sbaglia un appoggio facile e nasce un pericolo per noi.

TUTTOSPORT 5,5 – L’occasione di Gloukh nasce da un suo errore: per nostra fortuna ci mette una pezza San Gigio da Castellammare.

REPUBBLICA 5,5 – Due errori da matita rossa in fase di impostazione e qualche disagio nel nuovo ruolo, causato dalla sua tendenza ad avanzare.